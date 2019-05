30 jaar geleden studeerde Eddy, maar van een zorgeloos leven kon hij niet spreken. Wat zou er van hem geworden zijn? “Ik heb altijd mijn best gedaan, en dat heeft geloond”

Hij lacht schuchter terwijl hij ergens in het Gentse op een bankje zit. Maar een zorgeloze tiener is Eddy Vandewalle (52) niet geweest. Geld was toen schaars, studeren ging moeizaam en de liefde is nooit gekomen. Nu woont hij nog altijd bij zijn moeder. En het is goed zo. “Ik ben op mijn gemak. Tevreden. Zonder vrouw, zonder ­nakomelingen.”