Opnieuw stadion beklad met Anderlecht-slogans: deze keer is Standard het slachtoffer

Voor de tweede keer op één week tijd is een stadion beklad met het paars van Anderlecht. Eén week nadat het stadion van Club Brugge met graffiti bewerkt werd, was het nu de beurt aan de thuishaven van Standard.

Het gaat vooral om de woorden ‘RSCA 1908’ die zowat over de hele voorzijde van de ticketshop getekend staan. Vorige week werd Club Brugge ook al het slachtoffer van eenzelfde vandalenstreek, al werd toen afgetekend met ‘Mauves Army 2003’. Een teken dat het om twee verschillende (groepen) daders gaat?

Foto: Sudpresse

In de Waalse pers wordt er - begrijpelijk - vanuit gegaan dat de daders in Anderlecht-middens moeten worden gezocht. De supporters van paars-wit hebben zich de afgelopen weken al een paar keer negatief laten opmerken nu de club in woelige wateren is beland. Na het thuisverlies tegen Antwerp riepen de fans massaal om het ontslag van voorzitter Marc Coucke en de heenwedstrijd tegen Standard moest zelfs worden stilgelegd nadat de supporters van Anderlecht vuurwerk op het veld gooiden.

Anderlecht verontschuldigde zich vorige week al voor het vandalisme in het Brugse Jan Breydelstadion. “De club betreurt en veroordeelt deze feiten ten zeerste. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het werk is van enkelingen, die met een dergelijke daad het imago van de club en van de RSCA-fans schaden”, klonk het toen.

Net zoals vorige week is de slachtoffer van het vandalisme - Standard - dit weekend de tegenstander van Anderlecht. De wedstrijd zal echter niet in het stadion van Standard maar in dat van Anderlecht gespeeld worden.