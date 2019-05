Roofmoordenaar juwelier Kortrijk krijgt opnieuw 30 jaar cel

Gent / Kortrijk - De 38-jarige Let Sergeys P. is ook in beroep bestraft met 30 jaar cel voor de roofmoord op de Kortrijkse goudsmid Robert Ardenoy. P. werd in eerste aanleg al veroordeeld tot 30 jaar cel, maar bleef ontkennen en volhouden dat hij in Amsterdam zat. Dat geloofde het Gentse hof van beroep dus ook nu niet.

De gruwelijke roofmoord op de gepensioneerde goudsmid Robert Ardenoy (72) dateert van de nacht van 11 april 2013. De zoon vond die ochtend het lichaam van zijn vader.

In oktober 2014, anderhalf jaar na de roofmoord, kwam de doorbraak in het onderzoek. Interpol Duitsland meldde aan de Kortrijkse speurders dat het DNA-profiel van het bloed op de achterdeur overeenkwam met dat van een man die in Hamburg veroordeeld was voor negen inbraken: Sergeys P. (34), een beroepscrimineel uit Letland. Maar de man weigerde elke medewerking, gedroeg zich arrogant en deed alsof hij sliep tijdens de ondervraging. Wanneer de speurders zijn voetafdruk wilden nemen, kromde hij zijn voeten en spande hij zijn tenen op.

De Let kreeg 30 jaar cel, maar ging in beroep om te ontkennen. “Hij was erbij, maar heeft er niks mee te maken”, pleitte zijn advocaat. Maar volgens de procureur-generaal was hij wel degelijk schuldig aan de roofmoord. “Er is DNA gevonden, een vingerspoor en een spoor van zijn kousenvoeten!”

Zelf ontkende P. alle aantijgingen. “Ik was die dag in Amsterdam en was daar niet aanwezig.” Hoe het bloed en DNA daar waren? “Door de politie! De politie moet iemand opsluiten. Het is een complot van de politie!”, was zijn verklaring.

Dat geloofde het hof dus niet. Het legde hem opnieuw de zwaarste straf van 30 jaar op.