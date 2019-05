Bewoners flatgebouw geëvacueerd voor brand

De bewoners van een flatgebouw in de Andreas Vesaliustraat in Leuven zijn afgelopen nacht geëvacueerd voor een brand in het gebouw. Eén van de bewoners moest ook naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

Het vuur brak omstreeks 04.00 uur uit in de kelder- en parkeergarage van het gebouw en zorgde al snel voor een zware rookontwikkeling. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en evacueerden de bewoners, een twintigtal personen. De brandweer had het vuur al snel onder controle maar moest nadien wel nog het gebouw ventileren. Na enige tijd kon het grootste deel van de bewoners naar zijn flats terugkeren. Eén oudere man werd met pijn in de benen naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Vermoedelijk ontstond de brand in de elektriciteitskast maar om uit te sluiten dat er kwaad opzet in het spel is, werd een branddeskundige aangesteld. Door het vuur was ook de afloop van het gebouw gesmolten maar een loodgieter kon intussen de kapotte buis al vervangen.