De 5 strafste voetbalacties van de week: de materiaalman van Club Brugge en het tegengif van de bondsprocureur

De voetbalwereld is één groot toneelstuk waarbij de mooiste acties vaker naast dan op het veld plaatsvinden. Hoog tijd om die er ook eens uit te lichten.

5. De Kantine

Wat moet het heerlijk zijn Eric Goens te zijn. Je sluit één of andere bekende kop op in een huis of zelfs voetbalkantine en, hupla, de emoties spuiten er langs alle kanten uit.

4. De kracht van ‘de liensman’

Onbegrijpelijk eigenlijk dat de videoreeks You Never Walk Alone die Club Brugge sinds de start van Play-off 1 lanceerde in deze rubriek nog nooit vernoemd is. De makers hebben goed begrepen dat de negatieve momenten ook een vergrootglas verdienen. Iedereen kent wel een Pascal Plovie, de materiaalman die zich naast het veld boos maakt op ‘de liensman’. Iedere voetballer is door zijn coach wel eens met de grond gelijkgemaakt, zoals Siebe Schrijvers en Hans Vanaken overkwam in de topper in Genk. We leven ons in, en daar gaat het om.

3. Het gejuich van Lineker en Ferdinand

In dezelfde categorie - maar toch een beetje op een ander niveau: niets zo mooi als twee mannen van middelbare leeftijd die even vergeten dat ze van middelbare leeftijd zijn. Al kwam die vrije trap van Lionel Messi wel verdomd dicht in de buurt.

Imagine not loving football 😂😂😂@GaryLineker and @rioferdy5 represent every single one of us as Lionel Messi did his thing 🙌



Pure joy. pic.twitter.com/JZ471CwSkJ — BT Sport (@btsport) 1 mei 2019

2. De repliek van Wagner

Advocaten die er - laten we eerlijk zijn, omdat het hen goed uitkomt - voor kiezen zich niet in te leven en wars van enig voetbalnormbesef koudweg beweren dat ze niet begrijpen waarom een spoedprocedure in gang moet worden gezet voor de matchfixing-zaak; de voetbalbond heeft daar met zijn al minstens even voetbalwereldvreemde bondsprocureur Kris Wagner het ideale tegengif voor. “Het gaat hier om een gemiddeld complexe zaak. Het enige bovengemiddelde hier in die zaak is het aantal advocaten”, sprak de man laatdunkend. Ja, wij hebben gelachen.

Foto: Photo News

1. KV Mechelen maakt het de voetbalbond moeilijk

De belangrijkste actie op het veld leidt tot de nummer één naast het veld. De onverhoopte bekerwinst van KV Mechelen zet een onnavolgbare wirwar aan opties in gang, die ons de komende maand(en) nog zal kunnen verblijden met onverwachte plotwendingen, boze clubleiders en Europese tickets die uiteindelijk net niet door lotjetrek zullen worden toegekend. Eerlijk waar, we kijken er al naar uit.

Foto: BELGA

LEES OOK. Bekerwinst KV Mechelen zorgt voor chaos: zes vragen over het kluwen rond het Europees ticket (+)