Domper voor Liverpool: Naby Keita komt dit seizoen niet meer in actie

Liverpool kan in het slot van de Engelse titelstrijd en de ontknoping van de Champions League geen beroep doen op Naby Keita. De 24-jarige middenvelder uit Guinee blesseerde zich woensdag op het veld van FC Barcelona aan de adductoren en moet een tweetal maanden revalideren. Dat bevestigt Jurgen Klopp vrijdag op de website van de Reds.

“Dit is dikke pech. Hij heeft een ernstige adductorenblessure die hem zeker twee maanden aan de kant houdt. Dit is ook slecht nieuws voor Guinee, met de Afrika Cup die eraan komt. Hij was heel goed bezig, maar dit gebeurt in voetbal.”

Keita viel woensdag al na 24 minuten uit in Camp Nou. Jordan Henderson verving hem. Liverpool verloor het duel met 3-0 en staat volgende week dinsdag voor een loodzware opgave om alsnog de Champions Leaguefinale te halen.

In de Premier League volgen de Reds met nog twee matchen te gaan op een punt van leider Manchester City. Zaterdagavond spelen Salah en co in Newcastle.