Mbappé krijgt drie matchen schorsing na rode kaart in bekerfinale, Franse bond opent procedure tegen Neymar

PSG-aanvaller Kylian Mbappé wordt na zijn rode kaart in de verloren Franse bekerfinale tegen Rennes voor drie wedstrijden geschorst. Zijn ploegmaat Neymar riskeert dan weer een sanctie na een handgemeen met een supporter.

De disciplinaire commissie van de Franse voetbalbond liet vrijdag weten het standaardtarief te hanteren voor Mbappé (drie duels schorsing, waarvan hij al een uitzat). De aanvaller werd zaterdag kort voor het einde van de match uitgesloten na een gemene overtreding op de knie van Rennesspeler Damien Da Silva. Hij mist de competitieduels tegen Nice en Angers.

Na de finale, die PSG met strafschoppen verloor, ging Neymar in de tribune in de clinch met een fan van Rennes. Die riep hem toe “leer voetballen”, waarna de Braziliaan hem een lichte tik in het gezicht gaf. De Franse voetbalbond laat vrijdag weten een disciplinaire procedure op te starten tegen ‘s werelds duurste voetballer.