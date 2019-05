Dries Van Langenhove: “Aan de vijf jongemannen die me aanvielen: het had slecht kunnen aflopen voor jullie”

Tervuren - Dries Van Langenhove (25) is vrijdagmiddag aangevallen in Tervuren, dat maakt hij zelf bekend in een Facebookpost. De politie bevestigt dat er een klacht werd ingediend.

Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden en onafhankelijk lijsttrekker voor Vlaams Belang, zou in de rug zijn aangevallen en op de grond geduwd. Er zouden ook eieren op zijn auto zijn gegooid.

“Aan de vijf jongemannen die mij zonet langs achteren aanvielen, maar alle vijf wegliepen van zodra ik me kon rechtzetten, jullie hebben geluk dat ik jullie op mijn kostuumschoenen niet heb kunnen inhalen, anders had het slecht afgelopen voor jullie”, schrijft de voorzitter van Schild & Vrienden op zijn Facebookpagina. “Een van hen had een groene trainingsbroek aan, met zwarte trui en zwarte rugzak met witte details. 1 meter 90 ongeveer, blank, normaal gebouwd. De anderen waren kleiner, maar heb ik niet goed kunnen zien. Allemaal ‘sportieve’ kledij aan, type ‘hangjongeren’. Leeftijd vermoedelijk tussen de 18 en 21 jaar.”

De feiten speelden zich volgens Van Langenhove af in de omgeving van de wekelijkse markt in Tervuren, waar hij een toespraak hield en heel wat leden van Vlaams Belang aan het flyeren waren. Politiewoordvoerder Kris Geeraerts bevestigt dat Van Langenhove een klacht heeft ingediend op het commissariaat.

