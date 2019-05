Simon Mignolet over het moment dat heel Liverpool dacht dat ze de titel kunnen winnen: “Toen wisten we dat we niemand moesten vrezen”

Liverpool verloor afgelopen woensdag met 3-0 op het veld van FC Barcelona in de Champions League en daarmee lijkt de ambitie om de dubbel te pakken alweer verder weg. In de competitie staan The Reds met 91 punten slechts één punt achter Manchester City met nog twee wedstrijden te gaan. Liverpool-doelman Simon Mignolet is in een interview met de Daily Mail openhartig over de ups en downs die hij bij de club heeft meegemaakt en weet dat Liverpool nog steeds mag dromen.

Rode Duivel Simon Mignolet heeft in een interview met de Daily Mail zich uitgelaten over het geweldige seizoen van Liverpool. ”Vorig jaar was een topseizoen voor ons, maar we moesten het volhouden.” Zaterdag staat er in Newcastle een cruciale wedstrijd op het programma voor de club van Mignolet. Als Liverpool verliest en City wint, dan is City opnieuw kampioen.

“Het begon allemaal zo goed dit seizoen”, vertelt Mignolet. “We begonnen met 12 op 12 voor de eerste interlandbreak. Toen wonnen we met 1-2 op Tottenham -in Wembley- en versloegen we PSG thuis met 3-2. Als we zo konden spelen tegen Cavani, Neymar en Mbappé, waarom dan niet tegen iedereen? Toen wisten we dat we van niemand schrik moesten hebben. Vorig seizoen was al goed, maar we wisten ook dat de mensen verbaasd zouden zijn als we het konden volhouden. Die wedstrijd tegen PSG was de test die we moesten doorstaan. Toen waren we vertrokken.”

Foto: REUTERS

Mignolet mag dan van nummer één naar de bank verwezen zijn, maar zijn rol in de kleedkamer blijft wel belangrijk. “Ik ben nog nooit in een kleedkamer geweest waar er geen problemen waren op een bepaald moment, maar hier is dat niet. Niemand praat achter iemands rug of koestert wrok. Het is elke dag wel iets plezant! Mo Salah vraagt voor de wedstrijden altijd raad aan mij voor penalty’s. Dan leg ik hem wat dingen uit. We oefenen ook samen op strafschoppen de dag voor de match. Ik probeer om hetzelfde te doen als de keeper waar hij een dag later tegenover staat.”

Toch heeft Liverpool enkele dieptepunten meegemaakt: “Okotber en november waren lastige maanden. We speelden gelijk tegen City en Arsenal en verloren in Napoli en Belgrado. Alles wat er in Belgrado kon mislopen, liep mis. Klopp was heel teleurgesteld. We vroegen onszelf toen af waarvoor we het allemaal deden en het werd de wedstrijd waaruit we leerden. We moesten ervoor zorgen dat het niet in de competitie zou gebeuren.”

Foto: Photo News

Op 2 december kwam Divock Origi dan met de verlossing in de derby tegen Everton. “Normaal toon ik mijn gevoelens niet vaak, maar toen Divock de 1-0 maakte in de laatste seconden, sprong ik van de bank. Het geluid in het stadion was ongelooflijk. Maar ook de zege in Brighton was belangrijk. We hadden verloren van City in de competitie en van Wolverhampton in de beker en die match was zo slecht. Een week later wonnen we dan ook van Crystal Palace met 4-3 en we waren zo blij met die overwinning. Die 6 op 6 deed ons enorm veel deugd. Eén slippertje kan het verschil maken.”

Maar de Truienaar speelde dit seizoen nog geen enkele minuut in de competitie en de Champions League. Alisson Becker kwam over van AS Roma voor 62 miljoen en verwees Mignolet naar de bank. “Als doelman leer je van de jongens waarmee je werkt. Ali is de meest complete keeper die ik ooit al zag. Niet spelen is de harde kant van het voetbal. Het gevoel van op het veld te staan en op het einde je armen in de lucht te kunnen steken, is wat ik het meeste mis. Ik begrijp waarom spelers die niet spelen op den duur stoppen met werken. Daarom blijf ik mezelf elke dag weer pushen, zodat ze elke dag weer opnieuw zeggen: ‘wat doet die idioot hier weer?’.”

Foto: Photo News

Mignolet vocht in 2014 ook al voor de titel met Liverpool, maar door een letterlijke uitschuiver van Steven Gerrard tegen Chelsea, verloor Liverpool de titel aan Manchester City. Toch blijft Mignolet geloven: “De manager is perfect voor de club. Zijn visie en karakter drukken uit waar de fans voor leven. Onze speelstijl is wat de supporters willen, die passie. Ze willen ons zien vechten. Het zou raar -en frustrerend- zijn als we niks winnen dit seizoen, maar het enige dat ervoor zal zorgen, is City omdat ze zo goed zijn. Met de punten die we dit seizoen al behaald hebben, zouden we in een normaal seizoen al kampioen zijn. We zijn door een leerproces gegaan en op een dag staan we er.”

Liverpool speelt zaterdag uit bij Newcastle en volgende week thuis tegen Wolverhampton. Tussenin spelen de Reds nog de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona. Ze moeten een 3-0 achterstand proberen goedmaken. Manchester City speelt maandag thuis tegen Leicester en op 12 mei trekt het naar Brighton. Als City beide matchen wint, dan sluit het de competitie af met 14 gewonnen wedstrijden op rij. Dat zal geen verbetering zijn van het eigen record van 18 wedstrijden, maar wel zeer opmerkelijk te noemen.