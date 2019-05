Ombudsman Energie pleit voor afschaffen deur-aan-deurverkoop

De federale ombudsman Energie pleit ervoor om de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten af te schaffen. Een wettelijk verbod opleggen is niet mogelijk, maar de leveranciers zouden zich bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen onthouden.

Aanleiding voor zijn pleidooi is een nieuwe stijging (+13 pct) van het aantal klachten rond commerciële praktijken van energieleveranciers. Die klachten staan nu al op de derde plaats in het jaarverslag van de ombudsdienst Energie, goed voor een aandeel van 15,3 procent.

Ombudsman Eric Houtman merkt op dat deze praktijken al enkele jaren een zorgenkind zijn. “Het gaat naast deur-aan-deurverkopen ook om verkopen op de openbare weg of in winkelcentra. Zo is er een energieleverancier die voor de deur van Mediamarkt postvat en klanten een kortingbon aanbiedt als zij een energiecontract tekenen. Maar de klant krijgt dan wel een dure formule aangeboden”.

Daarnaast is ook het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding op de slotfactuur bij wissel van energieleverancier nog een veelvoorkomende maar niet toegestane praktijk, klaagt Houtman. “Vorig jaar in augustus hebben onze collega’s van de consumentenombudsdienst daartegen een collectieve rechtsvordering ingesteld bij de ondernemingsrechtbank in Brussel. De eerste zitting over de ontvankelijkheid vindt plaats in juni. Ik kijk uit naar de uitspraak”.

Het grootste aandeel van klachten (16,9 procent) bij de ombudsdienst Energie houdt verband met de meteropname, al is hun aantal wel wat gedaald. De ombudsman verwacht dat met de intrede van de digitale meter dat aantal nog verder zal afnemen.

Maar voor het nieuwe werkjaar 2019 gaat het totale aantal klachten over de energiemarkt nog altijd in stijgende lijn, zegt Houtman. Vooral aan Nederlandstalige kant.