Onze vrouw brengt een ode aan de bibliotheek: “Welkom terug. U moet eerst nog een openstaande boete betalen”

“Welkom terug. U moet eerst nog een openstaande boete betalen.” Niet meteen wat je een warme ontvangst noemt. Voor het eerst in jaren kom ik nog eens in een bibliotheek. Omdat telkens nieuwe boeken kopen wel leuk is, maar ook geld kost. Omdat het een oase van rust, papier en ezelsoren is. En omdat er, naar verluidt, romances ontstaan.