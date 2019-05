Gents stadsbestuur wil meer participatie maar geen referenda

Het Gentse stadsbestuur wil inwoners meer inspraak geven bij de beleidsnota’s van deze legislatuur. Maar dat betekent niet dat er de komende jaren ook meer referenda georganiseerd worden over belangrijke beleidskeuzes. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) wil Gent laten pionieren op het vlak van structureel overleg met burgers, handelaars, verenigingen en academici.

Het Gentse schepencollege, dat bestaat uit Open Vld, CD&V, Groen en sp.a, stelde enkele maanden geleden een bestuursakkoord voor met inhoudelijke krachtlijnen en is volop in budgetbespreking. De invulling van de beleidsnota’s van alle betrokken departementen worden in de toekomst ook een doorgedreven participatieproject onderworpen.

Concreet worden er voor alle beleidsnota’s inspraakmomenten georganiseerd met open hoorzittingen. Dat moet gebeuren op een moment dat er nog ruimte is voor inbreng en wijzigingen. De stad belooft ook kwetsbare en geïsoleerde burgers te benaderen en steeds eenvoudig taalgebruik te hanteren. Wanneer knopen worden doorgehakt, wordt uitgelegd waarom op bepaalde vragen niet kan worden ingegaan.

Vrijdag krijgen alle Gentse schepenen een ingekaderde verklaring om in hun bureau op te hangen. Dat herinnert hen aan het principe van machtsdeling dat de participatieve aanpak vraagt. Het blijft in Gent ook mogelijk om een referendum aan te vragen voor een beleidsonderwerp, indien daarvoor zowat 26.000 handtekeningen worden verzameld.