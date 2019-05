Groep conservatieve katholieken dreigt met afzetting paus Franciscus, “te laks met abortus en homo’s”

Een groep van 19 conservatieve katholieke priesters en theologen vraagt in een petitie op initiatief van change.org aan paus Franciscus om zijn leerstellige standpunten over kwesties zoals abortus of homoseksualiteit te herzien. Zij dreigen met een procedure om hem af te zetten als hij niet op hun eisen ingaat. Dit heeft kerknet vrijdag gemeld.

De twintig pagina’s tellende petitie is opnieuw vooral gericht op de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, die eerder al de schietschijf was van vier kardinalen onder leiding van kardinaal Raymond Burke. Paus Franciscus krijgt ook openlijke kritiek omdat hij zich onder meer bij het referendum in Ierland voor de liberalisering van abortus niet krachtiger en openlijk tegen vruchtafdrijving heeft uitgesproken.

Nieuw volgens het katholieke internetportaal is de kritiek op de gemeenschappelijke verklaring van de paus met Ahmad al-Tajeb, de grootimam van al-Azhar in Caïro (Egypte), die tijdens het pauselijk bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten ondertekend werd. De ondertekenaars van de petitie bestempelen de stelling uit dat document dat elkeen recht heeft op vrijheid van geloof, mening, uitdrukking en handelen als ketters. Er is ook kritiek op het kruis in regenboogkleuren tijdens de Wereldjongerendagen, dat als een steun voor de homobeweging wordt bestempeld, terwijl die regenboogvlag in zuiderse landen als Italië, maar ook elders in de wereld, juist symbool staat voor vrede.

De bekendste ondertekenaar van de petitie is de Engelse dominicaan en theoloog Aidan Nichols.