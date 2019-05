Vijftiger riskeert 30 maanden cel voor misbruik eigen dochters

Brussel - Het parket Halle-Vilvoorde heeft vrijdag een gevangenisstraf van 30 maanden gevorderd tegen een 52-jarige man die zijn twee dochters, een tweeling, heeft misbruikt. Bovendien werd op de computer van de man kinderporno gevonden. Het seksueel misbruik vond zo’n 20 jaar geleden plaats, toen beide meisjes zo’n 6 jaar oud waren, en enkele jaren later bekende de man de feiten ook aan een vertrouwenscentrum. Pas pas in 2015 werd ook het gerecht op de hoogte gebracht.

Dat gebeurde tijdens de adoptieprocedure die de stiefvader van beide meisjes had opgestart. Daarbij moesten de twee meisjes uitleggen waarom ze akkoord gingen met die adoptie en verklaarden ze allebei dat ze niets meer met hun biologische vader te maken wilden hebben omwille van het seksueel misbruik dat ze hadden ondergaan. Het parket startte daarop een onderzoek.

“Daaruit bleek dat hun vader hen allebei seksueel had misbruikt toen ze nog heel jong waren”, zei substitute Mieke Thijssen. “Het misbruik was korte tijd nadien al aan het licht gekomen en er werd begeleiding opgestart. De vader bekende de feiten toen maar het vertrouwenscentrum kindermisbruik vond het niet nodig het parket te verwittigen.”

Toen er in 2015 dan toch een huiszoeking bij de vijftiger werd uitgevoerd, stootte de politie op minstens 14.000 kinderpornografische afbeeldingen.

“Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad de feiten te minimaliseren”, klonk het bij de verdediging. “Wel heeft hij het heel moeilijk gehad om die feiten te plaatsen, en dus te erkennen. Intussen beseft hij dat hij wel degelijk een seksuele problematiek heeft en is hij daarvoor ook al in behandeling.” De verdediging pleitte dan ook voor een autonome probatie of een straf met uitstel.

Het vonnis valt op 7 juni.