KVC Westerlo heeft een nieuwe baas: een kapitaalkrachtige Turkse zakenman met nog twee andere clubs in zijn portefeuille

Het is Herman Wijnants (73) eindelijk gelukt: nu ook officieel een overnemer vinden voor ‘zijn’ KVC Westerlo. Half maart zaten de onderhandelingen in de laatste fase. Nu zijn die afgerond. En de nieuwe eigenaar is even kapitaalkrachtig als opmerkelijk: Oktay Ercan, een Turkse zakenman die niet alleen graag in voetbal investeert, maar ook het hele Afrikaanse continent en het Midden-Oosten van militaire uitrustingen voorziet.