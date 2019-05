In volle zomer naar Malta en terug voor 69 euro? Naar Jordanië voor 71 euro? Deze man maakt het mogelijk

Gent / Brugge - In volle zomer heen en terug vliegen naar Malta kost je minstens 200 euro. Maar mensen die de nieuwsbrief van Bert Devriese (33) volgen, kunnen het voor 69 euro. De man speurt voortdurend naar de goedkoopste vliegtickets en pakt vrijdag opnieuw uit met een fikse korting.

Wie hunkert naar een verre reis maar daar niet te veel geld aan wil geven, vindt een lotgenoot in Bert Devriese, een Bruggeling die naar Gent verhuisde. Op zijn website en in de bijhorende nieuwsbrief, houdt hij zijn volgers op de hoogte van de meest lucratieve deals. En sommige zijn echt wel opmerkelijk.

Donderdag pakte hij bijvoorbeeld nog uit met een heen- en terugreis vanop Zaventem naar Jordanië, met Ryanair, voor amper 71 euro in september en december. Een peulschil, als je weet dat die tickets anders minstens 230 euro kosten. Vrijdag deed hij er nog een schepje bovenop: in volle zomer heen en terug naar Malta voor amper 69 euro. Ook daar betaal je in normale omstandigheden meer dan 200 euro voor. De prijzen lopen soms zelfs op tot ver boven de 300 of 400 euro.

Het begon met Tokio

Het idee voor zijn website ontstond toen Devriese drie jaar geleden stuitte op een actie om voor 265 euro heen en terug te vliegen naar Tokio. “Mijn vriendin en ik hebben toen in vijf minuten beslist dat we dat wilden doen”, zegt hij. “Dat was een ongelooflijke ervaring. Ik heb het verteld aan vrienden en veel van hen vroegen me om iets te laten weten als ik nog zulke acties zag. Toen ben ik met die nieuwsbrief begonnen.”

In het begin stuurde hij zijn nieuwsbrief naar 10 à 15 vrienden, vandaag zijn meer dan 53.000 mensen ingeschreven. “Ik had nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen”, zegt de webdesigner. Kriebelt het dan niet om voortdurend zelf op reis te gaan? “Soms wel, maar op die momenten moet je een verantwoordelijke volwassene zijn. Dat probeer ik.” (lacht)