Qatar onthult officieel het “vagina-stadion” voor het WK voetbal 2022

Het heeft lang geduurd en heel wat commotie met zich mee gebracht, maar Qatar heeft het Al Wakrah Stadium -ook wel het vagina-stadion- officieel voorgesteld. Het stadion zal dienen tot aan de kwartfinales en biedt plaats aan 40.000 toeschouwers.

Eind 2013 geraakte het Al Wakrah stadion in opspraak omdat het te veel zou lijken op het vrouwelijke geslachtsdeel. Het nieuwe stadion voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022 in Qatar moest nog gebouwd worden en kon al rekenen op heel wat tegenreactie. “Het is beschamend dat mensen zulke rotzooi bedenken”, zei Zaha Hidid, de Brits-Irakese architecte toen over haar ontwerp in Time. “Is alles met een gat in een vagina?”, vroeg Hadid.

Zaha Hadid is in België vooral bekend vanwege haar architecturale kunsten in Antwerpen. Ze ontwierp het nieuwe gedeelte van het Havenhuis en kreeg het lokale plein ook naar haar vernoemd. Ondertussen is de architecte overleden aan een hartaanval.

Volgens Hadid had het stadion een andere betekenis: “Ik inspireerde me op een gesloten boot die generaties van lokale vissers en parelzoekers draagt. Het stadion moet de geschiedenis van Qatar en zijn progressieve toekomst aan elkaar rijgen.”

Zaha Hadid. Foto: AP

Toch kwam er ook positieve commentaar. Holly Baxter, redactrice van het Brits dagblad The Guardian, kan het kunstwerk wel appreciëren. “De gelijkenis met het vrouwelijke voortplantingsorgaan is dan misschien toevallig ontstaan, maar dat kan ik alleen maar toejuichen. In een wereld waar sport en vagina’s zelden samenkomen moet dit gewoon iets positiefs zijn.”

Het WK zal voor het eerst doorgaan tijdens de wintermaanden. Dan nog kan het in Qatar rond de dertig graden warm zijn, maar zijn vooral de nachten koel. Maar om de warmte te counteren in het stadion, zal het gebruikmaken van koeltechnologie zodat de temperatuur rond de twintig graden zal liggen. Er zullen honderd ventilators de warme lucht omzetten en het dak is zo geconstrueerd dat het veld in de schaduw zal liggen.

Extrasportief kunnen de voetbalfans die naar Qatar zullen afreizen beter opletten. De regering heeft al aangekondigd om de taksen op alcohol te verhogen naar honderd procent. Zo zal een bak bier rond de 100 euro kosten. De nieuwe alcoholtaks gaat drie jaar voor de start van het WK in en vormt onderdeel van het beleid van de Qatarese overheid om “gezondheidsbedreigende” zaken terug te dringen. Het is bovendien verboden om publiekelijk te drinken in het land. Tijdens het WK mag er wel alcohol gedronken worden, maar enkel in speciaal daarvoor opgerichte zones.