Karim Belhocine geeft de strijd om Europees ticket nog niet op met Anderlecht: “Mechelen gaf ons een nieuwe uitdaging”

Anderlecht (wan)hoopt nog op Europees voetbal. Nu KV Mechelen de beker heeft gewonnen, maakt de vijfde in de competitie ook weer kans op een Europees ticket. Paars-wit moet dan wel zondag eerst winnen van Standard.

“Ik heb vanmorgen de spelers toegesproken”, aldus coach Karim Belhocine. “In het leven en in het voetbal gebeuren soms onverwachte dingen. Dankzij de zege van KV Mechelen is er weer hoop. Deze groep heeft nood aan een uitdaging en die vijfde plaats is nu onze uitdaging.”

Maar Anderlecht zit wel met 1 op 18 in deze Play-off 1 en moet nu tegen Standard. “Het is tijd om eens te grijpen wat we verdienen: een zege. Tegen Gent speelden we 0-0, maar hadden we drie punten verdiend. Op Club Brugge stond de organisatie goed, maar verloren we toch. Daardoor waren we erg aangeslagen, maar er was geen gebrek aan inzet en later deze week vonden we het plezier terug. We beseffen natuurlijk dat we offensief meer kansen zullen moeten creëren. Daarom is het mogelijk dat we een en ander gaan veranderen. Santini weer in de spits? Ivan heeft zijn kwaliteiten, maar we zien wel.”

Karim Belhocine. Foto: Photo News

Standard is alleszins gebrand op een zege. Op Sclessin werd de match na 31 minuten stilgelegd wegens vuurpijlen en brandbommen. De Rouches stonden toen 2-0 voor, maar Mehdi Carcela zei deze week dat Standard met veel meer dan 5-0 had kunnen winnen als ze toen 90 minuten hadden mogen spelen.

“Tja, we kennen allemaal Carcela. Hij zegt al eens zo’n dingen, hé. Ik ben niet zo’n coach die vaak artikels uithangt in de kleedkamer, maar wees maar zeker dat mijn spelers Carcela’s woorden hebben opgevangen. Het is aan ons om zondag te antwoorden.”