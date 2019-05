AA Gent-doelman Thomas Kaminski zoekt geen excuses: “Opstaan tegen Club Brugge”

Amper twee dagen na de verloren bekerfinale stond Thomas Kaminski vanmiddag de pers te woord. Zondag wacht immers de traditioneel steeds beladen derby tegen Club Brugge. Maar voor één keer wordt deze ‘Slag om Vlaanderen’ volledig overschaduwd door de bittere teleurstelling en de dreiging van een seizoen zonder Europees voetbal voor de Buffalo’s. Kaminski weet dan ook wat er hen de resterende vier duels in Play-off 1 te doen staat: “We moeten onze job doen en zoveel mogelijk punten halen.”

Uiteraard wilde iedereen graag weten hoe de Gentse spelersgroep heeft gereageerd want op het mentale front was er immers veel oplapwerk na die ontluisterende nederlaag tegen KV Mechelen: “Ik denk dat die finale er flink heeft ingehakt bij onze groep”, sprak Thomas Kaminski klare taal. “Anderzijds weten we dat er zondag terug een wedstrijd is waar we moeten opstaan. We horen ook allerlei zaken over de vijfde plaats die eventueel toch recht geeft op Europees voetbal. Maar we moeten nu niet te veel stilstaan bij wat er geschreven wordt, maar gewoon onze job doen en zoveel mogelijk punten halen.”

De voorbije dagen werd er al flink nagekaart over die voor de Buffalo’s zo dramatisch verlopen namiddag in de hoofdstad en ook bij Kaminski spelen bepaalde beelden of flarden van wedstrijdsituaties nog steeds door het hoofd: “Ik herinner me één beeld zeer levendig: vijf à zes spelers van Mechelen die zich voor de bal smeten. We zijn profs en je speelt misschien maar één finale in je loopbaan. We moeten dan ook allemaal zo’n match aanvatten met vuur en passie. Maar dat is ons dus niet gelukt.”

Een opvallende kritische Kaminski dus die beseft dat deze gemiste kans wel eens voor langere tijd een trauma kan blijven voor de Buffalo’s: “Die passie oproepen is een werkpunt voor ons. Je moet altijd met je hart spelen. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om zoiets te zeggen als je gewonnen hebt”, verwees de Gentse doelman naar de uitspraken van ex-Buffalo Rob Schoofs. “Voor sommigen zal dit echter een open wonde blijven tot ze een nieuwe finale kunnen spelen. Ik behoor ook tot hen.”

“Dit is heel hard om te verwerken. Ik denk dat we die finale niet verloren van Mechelen maar vooral van onszelf. Dat is niet arrogant bedoeld maar je speelt op papier tegen een tweedeklasser die geen normale voorbereiding had., terwijl wij topwedstrijden afwerkten. Binnen onze groep moeten wij meer pretentie hebben - misschien is dat niet het juiste woord maar bon- je moet alles op de mat leggen dat je in je hebt en die beker pakken.”

Zondag krijgt AA Gent een eerste kans op rehabilitatie wanneer Club Brugge op bezoek komt in de Ghelamco Arena, zowaar geen makkelijke opdracht voor een team dat al niet barst van het vertrouwen: “Het wordt heel moeilijk tegen Club. Elke partij tot nu toe was al lastig. Ze hebben de ambitie om kampioen te spelen en zullen heel gedreven aan de aftrap komen. Terwijl wij net een ferme tegenslag moeten verwerken.”

De druk zal zondag niet gering zijn. Net als woensdag toen de Buffalo’s op de Heizelvlakte onder een loden last leken te bezwijken, wacht hen nu ook opnieuw de confrontatie met misnoegde fans, een sterke tegenstander en het spookbeeld van een seizoen zonder Europees voetbal. Maar Thomas Kaminski maakt zich sterk dat hij en zijn ploegmakkers in staat zullen zijn om die handschoen op te pakken:

“We zijn profs bij AA Gent. De reden dat je hier zit, is dat je al met die druk hebt leren omgaan. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken waar hij woensdag gefaald heeft of beter had kunnen doen. We waren als groep nu eenmaal niet op de afspraak. De beste manier om hier bovenop te raken is nu zo snel mogelijk punten te pakken. Vergeten kun je niet, maar je kunt de pijn wel verzachten.”