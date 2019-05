Ivan Leko blijft realistisch en kijkt uit naar de wedstrijd van Genk: “Een gunstig resultaat zou welkom zijn”

Hemel en aard was het verschil tussen de Leko van vorige vrijdag en die van vandaag. De Kroaat was goedgeluimd - aan ’t weer zal het alleszins niet gelegen hebben. Misschien zat de zege tegen Anderlecht daar nog voor iets tussen, waardoor de titelkansen van zijn ploeg nog niet volledig vermorzeld zijn. “Na de training van afgelopen week heb ik een goed gevoel”, vertelde Leko, die Club in tegenstelling tot velen erg sterk vond vorig weekend.

“Tegen Anderlecht hebben we gewoon een goede match gespeeld. Nu is het focussen op Gent, de laatste jaren toch uitgegroeid tot een echte klassieker in Vlaanderen. Wat ik van hen verwacht na die klap woensdag? Dat kan een voordeel of een nadeel zijn. Ze hebben wel verloren tegen een ploeg uit 1B terwijl ze favoriet waren. Het is moeilijk te zeggen hoe ze voor de dag zullen komen.”

Minstens even belangrijk als de partij van zondag is vanavond Genk-Antwerp. Als Club Brugge de titeldroom levend wil houden, moet het rekenen op Refaelov en co om in te lopen op de leider. “We zijn niet dom, hé. Als we zondag niet winnen, is het verschil mogelijk al 7 of 9 punten en is het voorbij”, zegt Leko categoriek. “Een gunstig resultaat zou welkom zijn, maar we moeten eerst zelf winnen. Bij zes punten en nog een onderlinge confrontatie kan je nog iets doen. Het blijft voetbal. Op een bepaald moment hadden Liverpool en Dortmund ook een straatlengte voorsprong op Manchester City en Bayern. Er zijn voorbeelden genoeg in het voetbal die aantonen dat alles nog mogelijk is. Maar het feit blijft dat wij enkel bepalen wat er zondag op Gent gebeurt. De rest hebben we niet in de hand.”

Club Brugge kan opnieuw op een nagenoeg fitte kern rekenen, al traint de ploeg van Leko vandaag en morgen nog. Enkel Mata is er niet bij - de verdediger liep tegen Anderlecht tegen zijn derde gele kaart aan. Poulain of Amrabat vervangen hem normaliter. Die laatste mankeerde vorig weekend in de selectie, maar kan dit weekend normaal gezien opnieuw spelen. “Mentaal is hij opnieuw beter”, klonk het mysterieus bij Leko.