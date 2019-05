Moordenaar die voorwaardelijk vrij kwam uit gevangenis, komt om bij ongeval

Brugge - Een 54-jarige Bruggeling is donderdagavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval met zijn motorfiets. Hans Verheire reed tegen een gesloten slagboom aan de Boudewijnbrug langs de Brugse Ring. Opmerkelijk: de man was een veroordeelde moordenaar en was sinds oktober 2012 voorwaardelijk vrij.

Zo’n dertien jaar zat hij in de gevangenis voor doodslag op zijn vriendin in 2004. Hans Verheire was toen 40 jaar oud. Volgens zijn toenmalige advocaat was de fabrieksarbeider voor het leven getekend door een bromfietsongeval op zijn 19de. “Hij werd toen lastiger, bozer en ambetanter”, zei meester Johan Platteau toen. Donderdagavond werd een verkeersongeval Verheire uiteindelijk fataal. Hij reed met zijn motorfiets tegen een gesloten slagboom langs de Brugse Ring en overleed aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.30 uur. De Boudewijnbrug was net opnieuw naar beneden, maar de slagbomen waren nog gesloten. Wellicht merkte de motorrijder dat te laat op.

De Boudewijnbrug waar het ongeval gebeurde. Foto: tlg

De hulpdiensten werden verwittigd en brachten het slachtoffer in allerijl naar het ziekenhuis. “Maar daar overleed hij enkele uren later aan inwendige bloedingen”, klinkt het bij het parket. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld, maar de camerabeelden worden wel geanalyseerd.

Vriendin vermoord

Slachtoffer Hans Verheire was sinds 17 oktober 2012 voorwaardelijk vrij. In 2004 werd hij veroordeeld nadat hij zijn vriendin Francine Beernaert (46) uit Torhout twee jaar eerder in hun appartement in het Nederlandse Dordrecht had gewurgd. De twee waren naar Nederland gevlucht voor schuldeisers. Na een avondje stappen kregen ze ruzie en sloegen de stoppen door bij Verheire.

Nadat hij haar had vermoord, verkrachtte hij de vrouw nog vier keer. Hij sliep ook twee dagen naast haar lichaam. Het was zijn zus die hem aanraadde om zichzelf aan te geven bij de politie. Het hof van assisen veroordeelde Verheire uiteindelijk tot een gevangenisstraf van 22 jaar.