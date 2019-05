Teammakkers bezoeken Iker Casillas in ziekenhuis na hartaanval

Twee dagen na zijn hartaanval op training heeft Porto-doelman Iker Casillas vrijdag in het ziekenhuis het bezoek gekregen van zijn ploegmakkers. Coach Sergio Conceiçao (ex-Standard) benadrukte op een persconferentie achteraf dat het bezoek aan de 37-jarige doelman er kwam op initiatief van zijn medespelers. Casillas kreeg intussen een stent ingeplant om zijn bloeddoorstroming vlot te laten verlopen.

“Jammer genoeg horen zo’n zaken bij het leven”, legde Conceiçao uit. “Iker heeft de steun van iedereen binnen de club. Het team is solidair en was erg geschrokken na de gebeurtenissen. We waren ongerust, maar gelukkig gaat het opnieuw goed met Iker.”

De voormalige kapitein van Real Madrid verlengde pas in maart zijn aflopende contract bij de Portugese topclub. Casillas, sinds 2015 actief bij de Draken, en Porto kroonden zich vorig seizoen tot Portugees kampioen. Momenteel staan de manschappen van coach Sergio Conceiçao tweede in de competitie, op twee punten van leider Benfica.

