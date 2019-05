Dortmund-trainer Lucien Favre draait met de wind en ziet opnieuw kansen: “Het ligt weer helemaal open”

“De titelstrijd ligt weer helemaal open”, zei Lucien Favre op een persconferentie. De trainer van Borussia Dortmund zag vorige week na de verloren derby tegen Schalke de kansen verdwijnen om nog over Bayern te wippen, maar een dag later speelde de concurrent gelijk bij Nürnberg. Nu kijkt Favre weer hoopvol naar het resterende programma.

Lucien Favre is vrijdagmiddag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Werder Bremen teruggekomen op zijn uitspraken die hij vorige week deed. Na de verloren derby tegen Schalke reageerde de Zwitserse trainer van Borussia Dortmund dat de titelstrijd in de Bundesliga gespeeld was. Maar niets was minder waar. Bayern München speelde gelijk bij Nürnberg en zo blijft de kloof slechts twee punten.

“De race is gelopen”, zei Favre na afloop van de wedstrijd tegen Schalke. Bayern had met de wedstrijd in Nürnberg nog te spelen al één punt voor op Dortmund. “Alles is weer open”, veranderde de coach van gedachte.

Desondanks heeft de trainer van onder andere Axel Witsel geen spijt van zijn uitspraken vorige week. “Iedereen dacht toch dat het voorbij was, niet? Ik had niet verwacht dat Bayern zou gelijkspelen.”

Michael Zorc, de sportief directeur van Dortmund, begreep de uitspraken van zijn trainer en verwijt hem niets: “Die uitspraak deed hij omdat hij enorm teleurgesteld was. Het was alsof we in een depressie zaten. Iedereen dacht in de club dat het over was, maar nu is alles toch weer mogelijk.”

Zaterdag gaat Dortmund op bezoek bij Werder Bremen. Volgende week ontvangt het Düsseldorf met Raman en Lukebakio en een week later staat de clash met de waarschijnlijk toekomstige speler, Thorgan Hazard, op het programma. Bayern moet nog tegen Hannover, Leipzig en Frankfurt spelen.