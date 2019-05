Nico Dijkshoorn: “Laat alle makelaars op kantoor komen, scheld ze helemaal verrot, toon ze de club die ze kapot hebben gemaakt en jaag ze de straat op”

Ik zal het u nog één keer uitleggen. Het zit zo. Omdat KV Mechelen de beker heeft gewonnen, is door het woeste gejuich en gestamp de aarde iets langzamer gaan draaien, waardoor er een hogedrukgebied is ontstaan boven de Azoren, waar volgens de laatste berekeningen Tubeke het meest voordeel uit zal halen. Het is eigenlijk allemaal heel simpel: als KV Mechelen de beker wordt afgenomen en de voorzitter van Lokeren koopt op precies dat moment een gebakken visje in een stad die begint met de letter P, dan maakt Anderlecht de beste kans op een Europees ticket.