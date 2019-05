In november zou alles in orde zijn, beloofde Scarlet. Zes maanden later kan Alain nog altijd niet telefoneren

Twee dagen. Zolang ging het duren om de vaste telefoonlijn te activeren na zijn overstap van Proximus naar Scarlet. Maar intussen zijn we zes maanden verder en kan Alain Maertens uit Overmere nog altijd niet bellen. “Ze blijven maar met smoesjes afkomen, en intussen sturen ze de factuur”, zegt Alain. Hij is trouwens lang niet de enige gedupeerde. De voorbije maanden stroomden de klachten over Scarlet binnen.