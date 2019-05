Man weigert alimentatie voor kinderen te betalen: jaar naar de gevangenis

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man een effectieve gevangenisstraf van een jaar opgelegd omdat hij halsstarrig weigert alimentatie te betalen voor zijn minderjarige kinderen. Hij werd eerder al tweemaal veroordeeld voor familieverlating.

Theo H. werd gedagvaard voor familieverlating, namelijk het niet betalen van de onderhoudsbijdrage voor zijn kinderen in de periode van november 2014 tot februari 2018. De man was in 2004 gescheiden met onderlinge toestemming. De rechtbank van eerste aanleg in Leuven legde hem toen een onderhoudsuitkering voor zijn echtgenote op van 112 euro per maand voor elk van zijn twee minderjarige kinderen.

Uit het strafonderzoek bleek dat de beklaagde van 2014 tot 2018 geen enkele betaling verrichtte. Zijn ex-vrouw deed verschillende keren een beroep op een gerechtsdeurwaarder, maar kon via die weg slechts een beperkt gedeelte van de verschuldigde bedragen recupereren. Ze diende herhaaldelijk een klacht in, maar haar ex ging nooit in op uitnodigingen tot verhoor.

De beklaagde bevond zich in staat van herhaling, nadat hij op 24 september 2014 al voor de tweede keer veroordeeld was voor familieverlating. Dat gebeurde bij verstek. Ook ditmaal bleef de beklaagde afwezig op de zitting. De rechtbank verweet de man een manifest gebrek aan verantwoordelijkheidszin als vader. “Door zijn houding worden zijn kinderen niet alleen materieel maar ook moreel gekwetst”, stelde de rechter.

Familieverlating wordt op grond van artikel 391bis van het strafwetboek bestraft met een celstraf tot zes maanden. Bij een tweede veroordeling binnen vijf jaar kan de straf verdubbeld worden.