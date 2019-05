Nicolas doodde eigen moeder omdat ze hem geen geld wou geven: “Ik was compleet van de wereld”

Gent - Voor het Gentse hof van assisen is vrijdag het proces gestart van Nicolas Vanleemput, de 42-jarige man die beschuldigd wordt van oudermoord op zijn 65-jarige moeder Renée Beckers in 2016 in Lebbeke. De verdediging gaat niet akkoord met de kwalificatie, zo bleek na het voorlezen van de akte van beschuldiging.

Renée Beckers werd begin januari 2016 voor het laatst gezien in de omgeving van Dendermonde en Lebbeke. Enkele maanden later deed haar broer aangifte van haar verdwijning, omdat hij haar niet kon vinden voor de afhandeling van een erfenis. Ook haar zoon Nicolas Vanleemput kon hij niet bereiken. Vanleemput dook in augustus van dat jaar op en verklaarde dat hij op 20 januari door zijn moeder aan de deur was gezet na een ruzie.

Nazicht van de rekening van het slachtoffer toonde aan dat er tussen januari en december 2016 meer dan 50.000 euro overgeschreven werd van de spaarrekeningen naar de zichtrekening. Op camerabeelden was te zien hoe Vanleemput telkens geld afhaalde aan een bankautomaat. Bij een zoekactie in februari 2017 werd het lichaam van de vrouw teruggevonden, achter haar woonplaats aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke.

Te dronken om te beseffen

Vanleemput verklaarde uiteindelijk dat hij zijn moeder tijdens een discussie over geld een duw had gegeven, waarbij ze tegen de muur en op de rand van het bed zou terechtgekomen zijn. Hij zei dat hij zo dronken was dat hij niet wist dat ze in een noodlijdende toestand verkeerde, en trof haar naar eigen zeggen de volgende dag dood aan.

Vrijdagvoormiddag werd de akte van beschuldiging voorgelezen. De verdediging had geen eigen akte, maar advocaat Anthony Mallego kreeg kort het woord. “De akte van beschuldiging is een vrij correcte weergave van de feiten, maar dat betekent niet dat we akkoord gaan met de kwalificatie”, stelde de advocaat.

Voorzitter Antoon Boyen ondervroeg Vanleemput daarna over de periode voor de feiten. “Ik was erg verslaafd aan marihuana”, zei de beschuldigde. “Ik nam drugs en alcohol om niet geconfronteerd worden met de bittere realiteit, dat ik niet opkwam voor mezelf hoewel ik veel kansen gekregen heb. Ik ben nu twee jaar vrij van drugs, maar de periode na de feiten (tot aan de ontdekking van het lichaam, nvdr.) was ik compleet van de wereld, altijd onder invloed van cannabis en alcohol.”

De ondervraging over de feiten komt pas vrijdagnamiddag aan bod.