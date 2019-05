Eigenaar geeft huis gratis weg, al zit er wel een addertje onder het gras

Een open bebouwing, vier slaapkamers, Victoriaanse stijl. En gratis. Om te vermijden dat ze gesloopt moet worden, biedt de eigenares een woning in het Amerikaanse Jordan (Minnesota) volledig gratis aan. Het enige addertje onder het gras: de nieuwe eigenaar moet het volledige huis verhuizen.

Drie maanden heeft ze de tijd gekregen, eigenares Barb Kochlin. Als de al lang leegstaande woning - gesitueerd op een historisch brouwerijcomplex - tegen dan niet verkocht is, wordt ze gesloopt. “Volgens het stadsbestuur is het een lelijk gebouw, volgens mij historisch”, getuigt de vrouw.

Ten einde raad heeft ze de woning nu gratis aangeboden. “Ik hoop dat er iemand opdaagt die geïnteresseerd is en het geld heeft om de volledige woning naar een andere locatie te verhuizen.”

Geen parking

In 2002 werd het huis al eens verplaatst. Door Kochlins grootmoeder Gail Andersen, de allereerste vrouwelijke burgemeester van Jordan. “Ze had een antiekwinkel en wilde het gebouw gebruiken als opslagplaats. Mijn grootmoeder spendeerde duizenden dollars aan een renovatie, maar niet het nooit verbinden aan de waterleiding of riolering.”

Kochlin, die het huis erfde in 2011, wilde er eerst een triplex-woning van maken die ze zou verhuren, maar dat mocht niet van het stadsbestuur omdat ze niet genoeg parking kon voorzien. “Dat is het grootste probleem: de woning ligt tussen een heuvel en een snelweg, je kan er geen parkeerplaatsen bij maken.”

Eerdere pogingen, waarbij de woning werd aangeboden, leverden niets op. De toekomst zal uitwijzen of de gratis aanbieding meer succes heeft...