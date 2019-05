Theresa May zwaar aangepakt tijdens verkiezingsspeech: “We willen jou niet”

Na harde maanden van Brexit-akkoorden die niet goedgekeurd werden door haar parlement, heeft Brits premier Theresa May het ook zwaar te verduren gekregen in de lokale verkiezingen. Haar partij verloor honderden zitjes, dus kreeg ze de volle laag tijdens haar speech.

“Waarom stap je niet op? We willen jou niet.” Dat riep een partijlid Theresa May toe, vlak voor ze haar verkiezingsspeech hield in Wales. De man werd de zaal uitgezet, maar daarmee waren de donkere wolken boven het hoofd van May niet verdwenen. Tijdens de lokale verkiezingen van gisteren in Engeland en Noord-Ierland werd haar conservatieve partij zwaar afgestraft. Die verloor al honderden zitjes, en de tellingen zijn nog niet eens volledig.

De conservatieven waren trouwens niet de enige die bij de lokale verkiezingen een slecht resultaat boekten: ook oppositiepartij Labour kampte met grote verliezen. Ze zijn voorlopig al meer dan negentig raadsleden kwijt. Niet toevallig is dat de partij van Jeremy Corbyn, die met May al maanden discussieert over de Brexit. Het ziet er dus naar uit dat ze nu beiden de gevolgen gepresenteerd krijgen van een aanslepende impasse.

Volgens May geven de stemmers met deze uitslag alvast een duidelijk boodschap aan de twee partijen: “kom gewoon overeen en handel de Brexit af”. Verder waarschuwde de premier nogmaals dat zonder akkoord uit de Europese Unie stappen geen goed idee is.