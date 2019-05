Anderlecht-keeper Thomas Didillon ziet realiteit van gitzwart seizoen onder ogen, maar: “We kunnen er toch niet mee kappen?”

Als de keeper van Anderlecht dé speler van het seizoen is, scheelt er iets. Thomas Didillon (23) behoedde het zwalpende RSCA vaak voor nog meer onheil en speelde zich in de kijker van grotere clubs. En net toen maakte de Fransman ook twee fatale fouten. In de laatste vier matchen wil Didillon nog één en ander rechtzetten. Te beginnen tegen Standard.