Michel Preud’homme na discussie rond doelman Ochoa: “Hij is een speler waar we op rekenen”

Twee dagen voor de Clasico kwam Michel Preud’homme terug op de kleine polemiek rond Guillermo Ochoa. De Mexicaanse doelman van Standard is volgens zijn makelaar komende zomer transfervrij, maar de Rouches zelf geven aan dat de optie om het aflopende contract van Ochoa met één jaar te verlengen tijdig gelicht is.

Volgens Standard is de optie in het contract van de 33-jarige Ochoa al in maart gelicht. Jorge Berlanga, manager van de keeper, liet via de Mexicaanse media verstaan dat dat te laat gebeurde en volgens hem is zijn cliënt vanaf 30 juni dus een vrije speler.

“Er zijn regels en daar houden wij ons aan”, zei Preud’homme erover. “Beide partijen hebben hun zegje gedaan. Nogmaals, Ochoa is een speler waar we op rekenen. Hij is een professional en doet zijn werk. Als speler en trainer word je vaak geconfronteerd met dingen die je kunnen destabiliseren, maar we blijven allemaal professioneel. Memo is sereen en ervaren genoeg om hiermee om te gaan.”

Fai twijfelachtig

Na twee nederlagen op rij moet Standard zondag de draad weer zien op te pikken, wil het de derde plaats in het vizier houden. “In de reguliere competitie hebben we onze match op Anderlecht verloren”, ging MPH verder. “In die periode draaide Anderlecht nog goed. Daarna ging het iets minder, maar de ploeg heeft zeker kwaliteiten in zijn kern.”

Collins Fai is onzeker voor het duel met paars-wit. De Kameroense back heeft last van de dij. “Morgen (zaterdag, nvdr.) beslissen we of hij mee kan doen”, aldus Preud’homme, die ook niet kan rekenen op de langdurig geblesseerden Obbi Oulare en Orlando Sa.