Stijlconsulenten over de nieuwe look van Rutten: “Gewaagd, maar ze springt er wel uit. Hilde Crevits daarentegen ...”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten viel bij televisie-interviews de voorbije weken op met een nieuwe bril. Een goed idee, in volle verkiezingsstrijd? “Ik zou het niet aanraden”, zegt imago- en stijlconsulente Annemie De Rijck. “Maar met deze bril spring ze er wel uit.”

Gwendolyn Rutten krijgt op Instagram bij een close-up van de Open VLD-voorzitster in de VRT-studio veel complimenten over haar nieuwe montuur. “Het is toch een gok”, vindt Annemie De Rijck, die met Dress4success zakenmensen en andere professionals adviseert over hun imago en stijl. “Ik zou aanraden om zo’n nieuwe bril voor aanvang van de campagne aan te schaffen. Aan het einde van de campagne moet het toch vooral gaan om de inhoud, en die bril dreigt de aandacht af leiden van de boodschap. Dat is voor vrouwen nog een groter gevaar dan voor mannen.”

Rutten met nieuwe bril. Foto: blg

“Politici moeten in de eerste plaats vertrouwen uitstralen en dan is continuïteit belangrijk”, legt de consulente uit. “Er moet een connectie zijn met de kiezer, en hier moeten de mensen toch weer aan wennen. Vooral mannen moeten daar meer aan wennen, zij zijn conservatiever. Kijk maar wat er meestal gebeurt als een vrouw met een nieuw kapsel thuiskomt.”

Rutten heeft waarschijnlijk een andere bedoeling met haar brilswitch, denkt De Rijck: “Het lijkt me nu vooral een manier om in volle verkiezingsstrijd de aandacht te trekken. Het hangt ook van je kiespubliek af: haar nieuwe bril is heel trendy, ze volgt de laatste nieuwe mode. Open VLD staat voor vooruitgang, en dat gaat zakenvrouwen en zelfbewuste jonge vrouwen in het algemeen zeker aanspreken. Kris Peeters (CD&V) verandert al jaren enkel van kleur bril en niet van model, maar hij spreekt dan ook een conservatiever publiek aan.”

“Zo kan Crevits Vlaanderen niet vertegenwoordigen”

“Met deze bril springt Rutten er zeker uit’, vindt De Rijck. ‘Hij is exclusief en stijlvol, de andere was gewoner. Met de oude zwarte bril kwam Rutten ook heel streng over in debatten, misschien wilde ze daar iets aan doen. Deze bril is lichter van kleur, wat haar een zachter imago geeft, maar de rechte vorm van het montuur straalt tegelijkertijd autoriteit uit. Bovendien past die goed bij haar ronde gezicht.”

De Rijck kent voorlopig weinig politici die zich laten adviseren over hun stijl en imago. “Ik heb het al wel voorgesteld aan bepaalde mensen, maar verder dan wat advies van een kledingwinkel gaat het meestal nog niet. Onze politici besteden daar nog te weinig aandacht aan. Neem nu Hilde Crevits: met alle respect, maar zo kan ze Vlaanderen toch niet vertegenwoordigen. Ze kleedt zich heel sportief, veel te casual. Politici willen makkelijke kleding omdat ze veel onderweg zijn, maar daarom moet het nog geen vrijetijdskleding zijn. Dat heeft Rutten wel door.”