Monopoly monopoliseert Ingrids slaapkamer: 389 dozen vullen één volledige wand

/ Roeselare - Ingrid Naert (64) uit Roeselare heeft haar slaapkamer heringericht. Eén muur zit volledige verborgen achter haar 389 dozen Monopoly. Alleen in het midden is een kleine uitsparing voor de tv.

Drie meter lang, twee meter hoog. Dat maakt 6 vierkante meter. Allemaal dozen Monopoly. Sommigen beduimeld van het spelen. Anderen nog intact in de folie. “Dan lig ik in bed ernaar te kijken en denk: hoe mooi toch. Al die dozen. Al die verhalen en herinneringen. Kijk, hier een Wizard of Oz-doos. Dan vertel ik mijn kleinkind hoe zot zit ik als kind was van die film. Door Monopoly leerde ik ook alle wereldsteden kennen of alles over The Beatles of over Harley Davidson of Coca-Cola of James Bond of voetbalclub Anderlecht ”, zegt Ingrid.

Zeven jaar geleden is het begonnen. Ingrid stond wat oude spulletjes te verkopen op een rommelmarkt toen iemand kwam vragen of ze Monopoly-dozen had? Nee. Thuisgekomen pakte Ingrid de Monopoly waarmee ze met haar kinderen speelde, uit de kast. “Eerlijk, ik speel het spel niet zo graag, omdat ik niet tegen mijn verlies kan. Maar ik begon sindsdien wel op rommelmarkten en tweedehandssites Monopoly’s te zoeken.”

Ja, er is al wat geld in gekropen. Eenmaal betaalde Ingrid 200 euro, voor een Monopoly van Las Vegas. Maar normaal gaat ze niet over de 50 euro. En een keer heeft ze zich vergist: op het spel uit Indonesië staat het fameuze Monopoly-mannetje niet. Vals dus.

Waar stopt het? Nog lang niet. Er zouden meer dan 1.500 verschillende Monopoly-spelen zijn. Ingrid koopt rustig voort en is niet van plan ook maar één doos te verkopen. “Het is later voor mijn kinderen en kleinkind.”