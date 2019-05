Franse inspectie voert al 3 onderzoeken naar politie-optreden tijdens 1 meibetoging

Na de rellen in Parijs tijdens de 1 meibetoging ligt nu ook de politie onder vuur. De Algemene Inspectie van de Franse politie opende al drie onderzoeken naar het zware optreden van agenten. Eén van hen wierp een steen naar een groep betogers.

De manifestatie op 1 mei tegen het beleid van president Emmanuel Macron ontaarde nog voor de echte start in rellen. De politie arresteerde in totaal 315 demonstranten. Maar uit verschillende foto’s en video’s die van die arrestaties opduiken, komt ook de politie zelf nu onder vuur te liggen.

Zo verspreidde schrijver en documentairemaker David Dufresne donderdag op Twitter een video van een agent die zijn matrak in de broek van een protestant lijkt te steken. Hij heeft de beelden naar eigen zeggen via mail ontvangen en ze dateren van woensdagmiddag aan het Boulevard du Montparnasse.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 748



Images difficiles. Un policier manie sa matraque télescopique dans le pantalon d'un manifestant maîtrisé au sol.



Paris, Bd du Montparnasse métro Vavin,, #1erMai, 14h38, source : vidéo reçue par courriel. pic.twitter.com/RH3pIzENer — David Dufresne (@davduf) 2 mei 2019

Of de agent daar daadwerkelijk over de schreef ging, wordt volgens BFMTV nu onderzocht door de Algemene Inspectie van de Franse politie. En dat is niet het enige onderzoek dat zij voeren naar het politieoptreden tijdens de 1 meibetoging. Op andere beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een agent rake klappen uitdeelt aan een demonstrant.

Een derde filmpje dat onderzocht wordt is dat van een agent die een straatsteen gooit richting demonstranten. Die beelden dateren van rond 17 uur woensdag aan Boulevard de l’Hôpital. Het onderzoek van de inspectie moet uitwijzen wie de man precies is.