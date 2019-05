Voorzitter FC Barcelona is ervan overtuigd: “Lionel Messi blijft bij ons voetballen tot zijn 45e”

Afgelopen woensdag maakte Lionel Messi (31) zich onsterfelijk door zijn zeshonderdste doelpunt voor FC Barcelona te maken. Al achttien jaar is Leo verbonden aan de club en dag op dag was het 14 jaar geleden dat hij dan ook nog eens zijn eerste doelpunt maakte voor de Blaugrana. “Ik zie hem nog heel lang doorgaan hier”, zegt Josep Bartomeu, de voorzitter van de Catalanen aan The Guardian.

“We kennen Messi nu al jaren en hij is zo buitengewoon dat ik het als normaal beschouw”, vertelt Bartomeu. “Toen hij de vrije schop nam, wisten we allemaal wat er ging gebeuren. We keken naar elkaar en zeiden: ‘Het is de perfecte plek. Iets verder dan van waar hij ze het beste kan nemen. Ik was naar de beelden aan het kijken en je ziet de bal de tegenstander zijn oor scheren. Er was een kleine ruimte en die zag Leo. Messi is speciaal: wij zien een muur, hij een gat. En de bal gaat er dan nog in ook. Hij is geniaal. Het is talent. Zo puur.”

Volgens Bartomeu gaat het niet enkel om de doelpunten. “Messi kan Barcelona onderscheiden van andere teams. Het is al jaren zo. We leven in een buitengewoon tijdperk, maar voor onze fans is het zo gewoon. Je moet er rekening mee houden dat hij nog maar 13 was voor hij naar hier kwam. Wij hebben hem grootgebracht. Iedereen kent Leo en andersom. Naar de buitenwereld creëert hij zo’n grote verwachtingen, maar in de club voelen wij dat niet zo aan. Hij is ook maar een mens. Het is een echte teamspeler. Kijk nu de wedstrijd tegen Liverpool. Hij kon er meer maken, maar paste de bal.”

De vrije trap die Messi zijn 600e doelpunt opleverde. Foto: Action Images via Reuters

Maar de Catalaanse voorzitter hoopt ook om zijn goudhaantje nog zo lang mogelijk bij hem te houden. “Je geniet ervan om naar hem te kijken. Hij zou zelfs kunnen spelen tot zijn 45e. Wie weet? We weten dat hij sowieso nog enkele jaren zal doorgaan, maar een exact aantal, dat niet. We bereiden spelers als Ousmane Dembélé, Clément Lenglet en Arthur voor om een nieuw team te bouwen na Messi. Maar ik zie ook dat het nog niet voor morgen zal zijn. We zeggen altijd dat ze moeten genieten van elk moment dat ze samenspelen.

We spreken wel met hem en zijn familie, maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen. Hij is een voetballer, dus we spreken er ook over. Waar we zeker van zijn, is dat hij bij ons zal blijven. Leo is een echte clubman. Ik spreek altijd over Pelé, die zijn hele carrière bij Santos gespeeld heeft. Wel, Messi behoort tot de planeet Voetbal, maar hij woonde altijd bij Barcelona. Hij zal een one-club man zijn. Ook al stopt hij met spelen, hij zal altijd bij ons zijn.”