Opruimactie op Mount Everest nog niet eens halfweg: al tonnen afval en vier lichamen geborgen

Midden april werd een grote opruimactie gestart op de Mount Everest, met 8.848 meter de hoogste berg ter wereld. Minder dan drie weken later werden al meer dan drie ton afval én vier lichamen geborgen. En de top van de afvalberg is nog niet in zicht.

Het klimseizoen op de Everest, op de grens tussen Nepal en Tibet, werd ingekort zodat op zondag 14 april een opruimactie van 45 dagen kon beginnen. Een team van dertig personen haalde vorig jaar in juni nog 8,5 ton afval naar beneden. Verwacht wordt dat er na afloop nu meer dan 11 ton afval geruimd zal zijn - en mogelijk ook nog meer lichamen - zo luidt het bij officials.

“Ons doel is om zo veel afval als mogelijk weg te halen, om de machtige berg in zijn glorie te herstellen. De Mount Everest is niet allen de kroon van de wereld, maar ook onze trots”, aldus de Nepalese toerismedirecteur Dandu Raj Ghimire.

Voor de opruimactie slaan meerdere groepen bergbeklimmers de handen in elkaar, een primeur. “Alles op de Everest, behalve rots en sneeuw, zal weggehaald worden. Ons doel is om de boodschap te verspreiden dat de berg afvalvrij moet blijven”, zegt Tika Ram Gurung van de Nepalse bergbeklimmersassociatie.

De Mount Everest beklimmen wordt elk jaar populairder. Maar dat eist zijn tol. Niet alleen blijft er heel wat afval achter op de bergflanken, maar er zijn ook heel veel bergbeklimmers die de tocht niet overleven. Hun lichamen blijven vaak liggen.