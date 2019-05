Mededeling Prins Harry doet babykoorts helemaal oplaaien

Prins Harry zou volgende week naar Amsterdam reizen, maar heeft dat bezoek nu geannuleerd, meldt The Telegraph. En die aankondiging doet de babykoorts weer oplaaien: staat Meghan Markle op het punt te bevallen of is dat zelfs al gebeurd en wil de kersverse vader van zijn baby genieten?

Het blijft gissen, want het was de wens van de hertog en hertogin van Sussex om de precieze komst van hun baby geheim te houden. Zo kunnen ze in alle privacy genieten van hun eerste kind.

Dat het Britse paleis twee dagen geleden liet weten dat prins Harry naar Nederland zou reizen, deed de Britten vermoeden dat Meghan Markle nog niet moest bevallen - of al was bevallen, aangezien de baby voor eind april of begin mei was uitgerekend. Hoe dan ook zou op woensdag en donderdag de hertog van Sussex in Amsterdam en Den Haag zijn, voor de aftrap van het internationaal sportevenement Invictus Games.

Maar nu laat hij weten dat hij enkel op donderdag in Den Haag aanwezig zal zijn wegens “logistieke redenen”. Genoeg voer voor speculaties: komt de baby er nu echt aan? Of is hij of zij zelfs al geboren en wil prins Harry nog van de eerste dagen genieten? Het paleis ontkende gisteren aan E! News alleszins nog de geruchten dat Meghan Markle al was bevallen.

Wat de precieze reden van zijn annulering ook is, zullen we wellicht over enkele dagen of weken ontdekken op Instagram. Het koppel heeft daar hun eigen pagina en vermoed wordt dat ze daar het eerste kiekje van hun baby zullen delen.

bekijk ook

Prinsje of prinsesje: Meghan hoopt op een feministische baby

Harry grapt over zwangerschap Meghan tijdens bezoek aan school: “Is ze zwanger?”