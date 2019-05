Davy (39) ligt al drie weken in ziekenhuis met hersenbloeding nadat hij in elkaar werd geslagen door fietsers: “Ik herkende mijn broer niet meer”

Pittem -

Wat is er met Davy Vandewalle (39) gebeurd en waarom? Dat zijn de vragen die zijn familie zich al drie weken stelt nadat hij op 13 april hevig bloedend voor zijn woning in het centrum van Pittem werd gevonden. De man is er nog altijd slecht aan toe. "Toen ik hem in het ziekenhuis kwam, zag ik meteen dat er iets niet klopte