Daan (26) zegt hoe moeilijk het is om nog maagd te zijn... en wordt overspoeld door oneerbare voorstellen

Daan is 26. En nog maagd. Een groot taboe op zijn leeftijd, zo merkte de Nederlander nadat hij er de documentaire ‘Knaap’ over maakte. Hij wordt nu overspoeld door reacties van mensen die hem sekstips willen geven en een escortbureau dat hem een “ontknaapservice” aanbood.

Daan Wielens is al dagen een ‘hot topic’ bij onze noorderburen. Sinds zijn documentaire uitkwam, wordt hij overal gevraagd “om erover te praten” en donderdag was hij ook al op de Vlaamse tv te zien in ‘Gert Late Night’.

Aandacht die de jonge Nederlander best fijn vindt, als het om de juiste reden is. “Omdat het zo’n taboe is, is er bijna niets over het onderwerp te vinden. Ik wil jongeren die hier ook mee zitten, laten zien dat ze niet de enige zijn. Dat het niet gek is.”

“Op onze kosten”

Maar Daan krijgt ook andere aandacht, waar hij minder happig om is. Zo bood het ‘House of dreams’, een escortbureau uit Amersfoort, de jongeman een uur “ontknaapservice” aan via Twitter. “Onze meisjes helpen je graag met onze Virgin Service. Ze zullen met geduld en aandacht een prettige tijd met je doorbrengen. Op onze kosten.”

Daan is niet van plan om op het aanbod in te gaan. “Daar gaat het niet om. Het gaat om iemand vinden, hoe dat gaat. Ik wil niet naar de hoeren. Bovendien hoef ik geen sekstips. Ik hoor en weet genoeg dingen en de eerste keer is vast toch onhandig.”

Ondanks alles heeft Daan geen spijt van zijn documentaire. “Ik doe dit als filmmaker”, zegt hij. “De vrouwen reageren er volgens mij ook niet anders op. Wel mag het van mij af en toe wel wat meer over de documentaire zelf gaan.”