Fan Board Anderlecht veroordeelt graffiti van op stadion Standard, maar twijfelt aan echtheid ervan

De overkoepelende Fan Board van RSC Anderlecht veroordeelt de graffiti aan het stadion van Club Brugge en Standard Luik. Dat zegt Frank Eeckhout van het Fan Board vrijdag. “We worden opnieuw in een slecht daglicht gesteld. Dat moet stoppen.”

Een week nadat het stadion van Club Brugge met graffiti bewerkt was door de Ultra’s van Anderlecht, doken er aan de ticketshop op Sclessin tags op die verwijzen naar paars-wit.

Het Fan Board van RSCA kan daar allesbehalve mee lachen. “Het is al het derde incident op korte tijd na de incidenten tijdens de match tegen Standard en de bekladding van het Jan Breydelstadion. We veroordelen dat met klem. De supporters moeten stoppen om de club in een negatief daglicht te stellen”, aldus Frank Eeckhout bij Belga.

Enkelingen

Het Fan Board twijfelt er evenwel aan dat de graffiti in Luik het werk is van Anderlecht-supporters. “Misschien wel van enkelingen, maar dit is zeker geen georganiseerde actie van de Ultra’s zoals in Brugge. Die zouden zich kenbaar willen maken, en deze tag is voor ons onbekend”, zegt Eeckhout. “Er is ook geen enkele reden meer, de boodschap is aangekomen bij het bestuur. We zien dat Belhocine veel meer jong talent een kans geeft. Het voetbal is nog niet goed, maar we zien wel dat de spelers er opnieuw voor vechten.”

Komende weekend vindt in het Astridpark de vierde Clasico van het seizoen plaats. De vorige werd na 31 minuten stilgelegd bij een 2-0 stand, met de nodige disciplinaire gevolgen. “We hebben niet gecommuniceerd met onze supporters om het rustig te houden. We zien geen reden om dat te doen, want de fans weten dat ze het niet te bont moeten maken. In eigen huis doen ze dat overigens nooit.”