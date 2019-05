Racing Genk verlengt overeenkomst met en hoofdsponsor

Racing Genk heeft vrijdag bekendgemaakt haar partnership met Beobank voor drie jaar te verlengen. De bank is al sinds 2013 hoofdsponsor van de club. Voor het duel tegen Antwerp vrijdagavond zal een gigantisch shirt van 10m op 10m op de middenstip verschijnen met het opschrift: “2013-2022. Bedankt voor het vertrouwen, Beobank. Op naar de volgende 9 jaar!”

“Voor Beobank is de verderzetting van de samenwerking een logisch gevolg”, legde Cyril Guilloret, Data, Digital & Growth Marketing Director bij Beobank, uit. “KRC Genk heeft een ambitieus spelersteam dat zich elke keer opnieuw helemaal geeft en bovendien is de club lokaal stevig verankerd. Bij Beobank herkennen we ons daarin. We zijn dan ook verheugd om een sport te ondersteunen die zoveel mensen samenbrengt en beroert, en ook toegankelijk is voor iedereen.”

“We zijn beiden challengers die mikken op een permanente plaats bij de top van België”, was de Genkse commercieel directeur, Stephan Poelmans, duidelijk. “Sinds 2013 prijkt Beobank op de borst van onze spelers, ze zijn straks dus al 9 jaar onze hoofdsponsor. Op zulk een langdurig engagement zijn we zeer trots - om het met de woorden van Beobank te zeggen: we zijn goed omringd. Samen sportief succes creëren is daar een belangrijk onderdeel van natuurlijk. Samen groeien naast het veld is dat ook, van onze grote inzamelactie voor het goede doel ‘De Warmste Maand’ tot het verrassen van onze supporters met leuke verhalen op social media. Daar zetten we samen vol op in.”

Genk ontvangt vrijdag op de zevende speeldag van Play-off 1 als leider Antwerp. Bij winst lopen de Limburgers voorlopig negen punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Antwerp kan bij winst dan weer naast de Bruggelingen op de tweeede plaats komen.