Na alle twijfels is er zekerheid: Rode Duivel Thibaut Courtois volgend seizoen nummer één bij Real Madrid

Thibaut Courtois is volgend seizoen de onbetwiste nummer één van Real Madrid. Dat schrijft nu ook de Spaanse pers. Nadat Keylor Navas en zelfs Zinédine Zidanes zoon wedstrijden hadden gekregen, werd er in Spanje twijfel gezaaid over de toekomst van de Belg bij de Koninklijke. Zelf kreeg hij te horen dat de directie nog volop in hem gelooft, maar de lobby voor de Costa Ricaanse doelman deed zijn werk.

Deze week bevestigden ook de belangrijkste kranten AS en Marca dat Courtois het vertrouwen blijft behouden van de clubleiding. Eerder had Zinédine Zidane al gezegd dat “het volgend jaar heel duidelijk zou zijn wie nummer één is”. Keylor Navas gaat op zoek naar een nieuwe club, mogelijk in de Premier League. Hij kreeg de voorbije weken wedstrijden om hem in het uitstalraam te plaatsen. Volgens Marca zou Courtois volgend jaar opnieuw met het nummer 13 keepen. Dat zat nu bij de aan Leeds United verhuurde Kiko Casilla.