Topacteur Ashton Kutcher moet mogelijk getuigen in moordzaak van ex-liefje

In Los Angeles is het proces gestart tegen seriemoordenaar Michael Gargiulo, alias ‘De Hollywood-ripper’. Gargiulo staat terecht voor de moord op twee vrouwen. Een van zijn slachtoffers is Ashley Ellerin, het ex-liefje van acteur Ashton Kutcher.

Ashley Ellerin werd op 21 februari 2001 vermoord. Op dat moment had de 22-jarige vrouw een relatie met Ashton Kutcher, die net aan het doorbreken was in de tv-serie That ‘70s show.

Ellerin studeerde aan de modeschool in Los Angeles en woonde vlak bij Michael Gargiulo, een vliegtuigmechanieker die zich uitgaf als aircohersteller. Zo raakte hij voor het eerst binnen in haar huis.

In de nacht van 21 februari 2001 drong Gargiulo het huis weer binnen en vermoordde Ellerin met 41 messteken. Een paar uur later stond Kutcher voor haar deur. Toen ze maar niet opendeed, keek hij even door het raam en zag een rode plas op de vloer. Wijn, dacht Kutcher, en hij ging weer weg.

Michael Gargiulo

Herkend in line-up

Pas zeven jaar later werd Gargiulo genoemd als moordenaar. Een van zijn slachtoffers was kunnen ontkomen en herkende hem in een line-up. Toen de politie erachterkwam dat hij ooit in de buurt van Ellerin had gewoond, is hij ook aan die moord gelinkt.

Donderdag is het proces gestart. Dat zal allicht zes maanden duren. Acteur Ashton Kutcher moet zich beschikbaar houden voor het gerecht. Mogelijk wordt hij opgeroepen om te getuigen.