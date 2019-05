Vrouw staat plots oog in oog met gewelddadig ex-lief dat al weken stiekem in haar kelder woont: “Ik had een voorgevoel”

Wekenlang merkte Katy (37) dat er rare dingen gebeurden in haar huis in Pittsburgh. De wc-bril stond plots omhoog, ze vond een deken in de kelder dat ze er niet gelegd had. Toen ze in haar slaapkamer plots oog in oog stond met haar gewelddadige ex-lief, kwam de waarheid aan het licht: Cary Cocuzzi woonde al meer dan twee weken in haar kelder. De man is opgepakt en riskeert nu een veroordeling. Dat melden Amerikaanse media.

Zaterdagmiddag was Katy haar keuken aan het kuisen toen ze plots een vreemd geluid hoorde. Haar kinderen waren niet thuis, dus maakte de 37-jarige Amerikaanse zich zorgen. Ze had wel al enkele weken gemerkt dat er zaken gebeurden die niet klopten in haar woning. Zo stond de wc-bril plots omhoog en lag er een deken in de kelder dat ze er niet gelegd had.

Toen ze in haar slaapkamer ging kijken, stond ze oog in oog met haar gewelddadige ex-lief Cary Cocuzzi (31). Die had een maand eerder een contactverbod opgelegd gekregen nadat hij haar had aangerand en sindsdien had ze niets meer van hem gehoord. Hij greep haar vast bij haar armen en legde een hand over haar mond. “Kom hier”, zei hij volgens de klacht bij de politie.

Kelder

Katy wist zich los te rukken en liep schreeuwend naar buiten, waarop haar buren meteen de politie belden. De toegesnelde agenten vonden Cocuzzi onder een stapel kledij, waar hij zich verstopt had. Hij woonde al twee weken in de kelder van het huis, bekende hij, omdat hij het beu was om dakloos te zijn. Wanneer zijn ex en haar kinderen sliepen, kwam hij naar boven.

“Ik voel dat dit me mijn hele leven gaat achtervolgen”, zegt Katy bij WPXI. “Ik had een gevoel dat hij terug was, maar ik negeerde het. Ik duwde het weg omdat ik niet paranoïde wilde overkomen. Je denkt toch niet dat zoiets je zal overkomen. Ik had mijn instinct moeten volgen.”

Cocuzzi, die geen sleutel van de woning had maar binnensloop langs een zijdeur die nooit op slot was, wordt vastgehouden in afwachting van een beslissing van de onderzoeksrechter. Het is nog afwachten wat er met hem zal gebeuren.