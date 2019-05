OVERZICHT. Dit zijn de opvallendste voorstellen van de partijen over het thema migratie

Wat willen de partijen veranderen op Asiel en Migratie? De basisgedachte in veel verkiezingsprogramma’s is dat nu te veel mensen hierheen komen die weinig bijbrengen aan onze maatschappij. Tegelijk groeit het besef dat onze economie niet zal blijven draaien zonder migranten. Aan voorstellen geen gebrek, maar telkens geldt dat we daarvoor moeten samenwerken met de landen van herkomst. En daarvan is nog maar weinig in huis gekomen.