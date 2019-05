Piraten overvallen zeilersfamilie op wereldreis en vermoorden vader

Het Nieuw-Zeelandse gezin Culverwell lag donderdag met zijn zeilboot aangemeerd voor het Panamese eiland Morodub. Piraten ging aan boord en vermoordden de vader van het gezin.

De Culverwells hadden er hard voor gespaard en konden anderhalf jaar geleden eindelijk hun droom waar maken: een wereldreis van twee jaar, met hun zeilboot Aqua Lobo. Ze waren net klaar met een tocht langs de oostkust van Zuid-Amerika en namen een paar dagen rust voor het Panamese eiland Morodub. Ze zouden er hun boot in gereedheid brengen voor de oversteek van de Stille Oceaan.

Donderdag is hun boot overvallen door piraten. Toen de vader hun gestommel hoorde op het dek, ging hij kijken. Daar is hij met messteken om het leven gebracht. De piraten verwondden de vrouw met een machete maar zij kon overleven. De twee kinderen verschansten zich in de technische ruimte van de boot.

De overvallen zijn nog steeds voortvluchtig.

Vrienden en familie startten een inzamelactie om de moeder en twee kinderen veilig in Nieuw-Zeeland terug te krijgen.