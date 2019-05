Jelle Vossen komt nog amper aan de bak bij Club Brugge: “Ik kan mezelf absoluut aan de kant schuiven voor het collectief. Maar niet ten koste van alles”

Twaalf minuten in zes wedstrijden. Dat is de povere balans van Jelle Vossen in deze play-offs. De Limburger is pas 30, helemaal hersteld van een knieblessure en was klaar om te vlammen in de titelstrijd. “Hier had ik dus niet op gerekend”, klinkt het eerlijk. “Maar mijn verhaal bij Club Brugge is nog niet af­gelopen.”