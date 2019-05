Simon Mignolet: “De stappen die ik in het begin van mijn carrière heb overgeslagen, zijn me in mijn eerste jaren bij Liverpool niet ten goede gekomen”

Tien jaar na zijn eerste titel, in tweede klasse met STVV, kan Simon Mignolet (31) de tweede prijs uit zijn carrière winnen. Bij Liverpool zat hij dit seizoen vooral op de bank, maar zijn zesde jaar bij de Reds kan hem eindelijk zilverwerk opleveren. Wij zochten “Big Si” op in Engeland voor een gesprek over heden, verleden en toekomst.