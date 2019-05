Opgepast: snurken kan niet alleen je relatie, maar ook je zenuwen schaden

Misschien zocht u een nieuw argument om uw snurkende partner te overtuigen een specialist te raadplegen. Mogelijk hebben Zweedse onderzoekers er eentje in de aanbieding. Hun studie toont aan dat de vibraties die met snurken gepaard gaan, zenuwen in de luchtwegen kunnen beschadigen. Vooral zware snurkers verliezen gaandeweg zenuw- en spierweefsel. Dat maakt in eerste instantie slikken moeilijker, maar kan volgens de onderzoekers ook tot ernstige vormen van slaapapneu leiden wat bijgevolg het risico verhoogt op hart- en vaataandoeningen. “Voortdurend snurken vormt een aanzienlijk gezondheidsrisico”, zegt hoofdonderzoeker Per Stål van de universiteit van Umeå. “Maar met deze kennis hopen we preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen die ook het beschadigde weefsel helpen te genezen.”