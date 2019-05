‘Hamburger zonder vlees’ is in één klap 3,4 miljard euro waard dankzij Bill Gates en Leonardo DiCaprio

Of ze hem zélf lekker vinden, de ‘vleesloze hamburger’ van Beyond Meat, is niet bekend. Maar Bill Gates en Leonardo DiCaprio hebben er wel flink in geïnvesteerd. Een goede ‘gok’ zo blijkt nu, want bij zijn beursdebuut donderdag knalde het aandeel liefst 160 procent hoger. Of hoe een bedrijf dat nog altijd tientallen miljoenen dollars verlies lijdt in één klap 3,4 miljard euro waard is.

Beyond Meat, het allereerste namaakvleesbedrijf dat een beursnotering kreeg, speelde bij zijn beursdebuut donderdag de pannen van het dak op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het aandeel, dat tegen 25 dollar opende, schoot in geen tijd naar 46 dollar, piekte even op 72 dollar en eindigde de dag op 65,75 dollar. Een stijging van liefst 160 procent. De meest succesvolle beursgang in meer dan tien jaar was meteen een feit. Beyond Meat kreeg een beurswaarde opgeplakt van 3,8 miljard dollar of een slordige 3,4 miljard euro. Ronduit ongelooflijk voor een bedrijf dat vorig jaar 30 miljoen dollar in het rood zakte en nog altijd maar een kleine 88 miljoen dollar omzet boekt.

Gele erwtjes en sap van rode biet

Beyond Meat-oprichter en CEO Ethan Brown op de Amerikaanse technologiebeurs. Foto: AFP

Maar dat liet de kleine belegger niet aan zijn hart komen. Hij gelooft rotsvast in Beyond Meat… en in de grote namen die er sinds 2009 al ettelijke miljoenen in pompten. Denk maar aan Microsoft-oprichter Bill Gates, filmster Leonardo DiCaprio, Twitter-oprichters Biz Stone en Evan Williams en gewezen McDonald’s-CEO Don Thompson. Pittig detail: Bill Gates is ook aandeelhouder van Impossible Foods, de grootste rivaal van Beyond Meat. Die heeft intussen een deal met Burger King, dat dit jaar in al zijn Amerikaanse hamburgerrestaurants – dat zijn er zo’n 7.200 – de ‘Impossible Whopper’ op zijn menu plaatst.

Maar het beurssucces enkel aan die grote kleppers toeschrijven, doet het bedrijf oneer aan. Ten eerste is de markt van de vleesvervangers enorm: alleen al in Amerika raamt het bedrijf de markt voor vleesvervangers op 270 miljard dollar, wereldwijd zelfs op 1.400 miljard dollar.

Daarnaast is Beyond Meat niet zomaar een vleesvervanger, het bedrijf maakt er een punt van om het onderscheid met écht vlees zo klein mogelijk te maken. En daar gaan de 40 voedingstechnologen en chef-koks in het laboratorium in El Segundo, een voorstad van Los Angeles, zeer ver in: ze voegden zelfs sap van rode biet toe zodat het vlees bij het bakken lijkt te ‘bloeden’ in de pan. Als was het écht rundvlees. Het basisingrediënt, eiwitten uit gele erwten, koopt het bedrijf in Canada en Frankrijk.

Huiswerk goed gemaakt

Bovendien heeft het management zijn huiswerk goed gemaakt, zo blijkt uit het prospectus bij de beursgang. Beyond Meat spiegelt zich aan het voorbeeld van plantaardige zuivel (zoals sojamelk). Die heeft in de VS al 13 procent marktaandeel afgesnoept van de traditionele melkproducenten door zijn producten kwalitatief dichter te laten aansluiten bij klassieke melk en yoghurt en zich vervolgens expliciet tot zuiveldrinkers te richten. En dat is net wat Beyond Meat ook doet: in de supermarkten zal je de nep-hamburger gewoon bij het échte vlees vinden. Want “daar zijn consumenten die van vlees houden gewend hun boodschappen te doen”, klinkt het in het prospectus. “Het was nooit onze bedoeling onze producten als traditionele ‘veggieburgers’ te verkopen, want die hebben een beperkte aantrekkingskracht op traditionele vleeseters.”

Met succes. Vorig jaar gingen er liefst 25 miljoen vleesloze hamburgers van Beyond Meat over de Amerikaanse toonbanken, onder meer bij Amazon-dochter Whole Foods. En ook meer en meer restaurantketens plaatsen de nep-hamburger op het menu. Bij ons kan je Beyond Meat intussen ook al proeven: bij restaurantketens Greenway en Ellis, en sinds vorige week liggen ze ook in een vijftal Delhaizes en in alle Albert Heijn-winkels. Prijs: 5,99 euro voor twee stuks.